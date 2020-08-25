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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع ثنائي يجمع الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وقال الديوان في بيان صحفي: "الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استقبلا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية – المصرية – العراقية".
وأضاف البيان وفق "روسيا اليوم": عقد عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لقاءً مع الكاظمي قبيل انعقاد القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
قبيل قمة ثلاثية بحضور"السيسي".. ملك الأردن يستقبل "الكاظمي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع ثنائي يجمع الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وقال الديوان في بيان صحفي: "الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استقبلا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية – المصرية – العراقية".
وأضاف البيان وفق "روسيا اليوم": عقد عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لقاءً مع الكاظمي قبيل انعقاد القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
02:13 PM
لدى وصول رئيس الوزراء العراقي إلى مطار الملكة علياء الدولي
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع ثنائي يجمع الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وقال الديوان في بيان صحفي: "الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استقبلا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية – المصرية – العراقية".
وأضاف البيان وفق "روسيا اليوم": عقد عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لقاءً مع الكاظمي قبيل انعقاد القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
، قبيل قمة ثلاثية بحضور"السيسي".. ملك الأردن يستقبل "الكاظمي" ،
المصدر : الخليج 365
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