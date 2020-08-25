شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر مع اقتراب التعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تجاوزت أسعار أجهزة الكمبيوتر، الأسعار المحددة لها مع اقتراب التعليم عن بعد، بعدما أعلنت وزارة التعليم أن الدراسة ستكون عن بعد.

وكشف تقرير لقناة "الإخبارية"، أن حراج الكمبيوتر بمنطقة الرياض يوجد به أسعار موضوعة على الأجهزة مغايرة للأسعار الحقيقية التي تباع بها؛ حيث يوجد تلاعب بالأسعار من قبل بعض البائعين استغلالًا للأزمة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، قد أعلنت عودة أكثر من أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة لاستئناف العام الدراسي الجديد عن بعد منذ الأحد الماضي.