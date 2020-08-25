شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب من جذور أمريكية يكشف بشغف عن قصة تعلقه بالمملكة وإتقانه للغتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

سرد الشاب من جذور أمريكية محمد فلود قصة نشأته وتعلقه بحب المملكة وشعبها والتى بدأت منذ قدوم والده إلى المدينة المنورة قبل 30 عاما.

وذكر أنه ولد في المنطقة الشرقية، وأن فضل البقاء مع عائلته في المملكة عن الهجرة للعيش والتعليم في أمريكا.

ولفت إلى أنه يتقن لغة المملكة، وأنه يحفظ السلام الملكي الخاص بها ولا يحفظ السلام الوطني الخاص بأمريكي، لافتا إلى أنه يعيش حاليا في الرياض ويعتزم الزواج من مواطنة سعودية.