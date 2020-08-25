شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رجل يستخدم الرمال لإشعال النيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إشعال النار بطريقة جديدة مستخدمًا الاحتكاك بالرمال.

وأظهر الفيديو، الرجل وهو يضع مجموعة من القش فوق الرمل وسكب عليها مادة من أنبوب أسود صغير يبدو أنه جاز أو مادة قابلة للاشتعال؛ فيما مرر العصا بيديه على الرمال فاشتعلت النيران.

وقال الرجل خلال الفيديو: "اللي على الطريق يكون حافي القدمين، دون نعال، والرمل فيه كهرباء، يقوم بوضع يده في الرمل بقرب مجموعة القش، ثم يمرر العصا على الرمل بيده الثانية بالقرب من يده التي على القش وعلى الفور تشتعل النيران".