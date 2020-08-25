شكرا لمتابعة خبر عن «سكني» تطلق خدمة التنازل عن الدعم السكنى بين الزوجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أضاف تطبيق "سكني" التابع لوزارة الإسكان خدمة جديدة للتسهيل على عملائه وهي خدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال الإجراءات إلكترونيًا.

وقال التطبيق بأن بأن الخدمة تهدف إلى التسهيل على المواطنين للحصول على المسكن الأول بإجراءات ميسرة، وأنها تتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط، سواء كان المُتنازل له مُستحق للدعم أو غير مستحق.

ونوّه البيان إلى أنه لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء، كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، ولفت إلى ضرورة أن تكون جميع المعلومات المسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.