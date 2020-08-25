أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وجه ‏أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات. وجه ‏أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات. وجاء ذلك نظرًا لما تشكله من خطر على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء، فيما سيتم تشكيل لجان في كافة محافظات المنطقة، تتولى تحديد وإزالة المواقع والرفع للأمير خالد الفيصل بتقرير عن النتائج الميدانية.

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