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المسند يتوقع ندرة في الأمطار ورياح مثيرة للغبار بمكة والمدينة اليوم الثلاثاء

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، طقس اليوم الثلاثاء بأن تضعف الحالة المطرية فوق جبال السروات.

وتابع المسند توقعاته لطقس اليوم بأنه ربما تتشكل السحب فوق مرتفعات عسير وجازان وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات الباحة.

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وأضاف المسند بأنه من المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في منطقتي مكة و المدينة المنورة.

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