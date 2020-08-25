شكرا لمتابعة خبر عن المسند يتوقع ندرة في الأمطار ورياح مثيرة للغبار بمكة والمدينة اليوم الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، طقس اليوم الثلاثاء بأن تضعف الحالة المطرية فوق جبال السروات.

وتابع المسند توقعاته لطقس اليوم بأنه ربما تتشكل السحب فوق مرتفعات عسير وجازان وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات الباحة.

Advertisements

وأضاف المسند بأنه من المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في منطقتي مكة و المدينة المنورة.