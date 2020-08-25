شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: الجوزاء والشعرى ملامح التغير الفصلي فجراً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة يرصد بسماء السعودية والوطن العربي أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر أولى ملامح التغير الفصلي في سماء الفجر حيث تشاهد نجوم الجوزاء ونجم الشعرى بسهولة بألافق الشرقي قبل شروق الشمس في واحدة من اجمل المناظر التي تراها عين الإنسان بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة.

تشرق نجوم الجوزاء المميزة قبل الفجر في هذا الوقت من العام ، ويمكن التعرف عليها من خلال ثلاثة نجوم تصنع خط مستقيم قصير تشكل حزام الجوزاء، والنجم الأكثر لمعانًا في السماء الشعرى – يُطلق عليه أحيانًا اسم نجم الكلب لأنه جزء من كوكبة نجوم الكلب الأكبر – يتبع الجوزاء في السماء قبل ضوء الفجر وخلال عام 2020 ، ينظم إليهم كوكب الزهرة الساطع.

يشرق كوكب الزهرة بالافق الشرقي قبل شروق الشمس في الوقت الحالي، ويلاحظ جنوب (يمين) كوكب الزهرة نجمًا لامعًا شديد السطوع بجنون في هذا الجزء من سماء الصباح الباكر في هذا الوقت من العام وهو نجم هو الشعرى، وبسبب لمعانه يومض بلون أحمر وأزرق عندما يكون منخفضًا في السماء، وهي ناتجة عن تأثير الغلاف الجوي للأرض وليس من ذات النجم.

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لقد كانت نجوم الجوزاء ترصد منخفضة في الأفق الغربي بعد غروب الشمس في مارس وأبريل، وبحلول شهر يونيو من كل عام، تقع هذه النجوم خلف الشمس من منظورنا على الأرض، وقد عادت إلى الظهور في سماء الأرض منذ حوالي شهر في الأفق الشرقي قبل شروق الشمس.

نظرا لأن الأرض تدور حول الشمس فإن كل النجوم تشرق مبكرة بساعتين مع مرور كل شهر ، لذلك أصبحت نجوم الجوزاء الآن أعلى في السماء عند الفجر مما كانت عليه قبل شهر.

جدير بالذكر بأن نجوم الجوزاء ونجم الشعرى ستصبح مرصودة في المساء بحلول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

الصورة المرفقة: الجوزاء والشعرى بالإضافة لكوكب الزهرة تزين سماء الفجر في الوقت الحالي.