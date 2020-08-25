بإمكانها إضافة التابعين..

أوضح برنامج حساب المواطن، أن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة من المرأة المطلقة الحاضنة لأطفالها. وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- أن «صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وبإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)». جاء ذلك ردًّا على سؤال إحدى المواطنات ذكرت فيه أنها مُطَلَّقَةٌ وحاضنة لأطفالها، لكنها لا تملك صكَّ إعالة، وأن طليقَها يأخذ حق أطفالها لأنه أضافهم كتابعين له، مستفسرة عن كيفية أخذ حق أطفالها. Advertisements اقرأ أيضًا: حساب المواطن: استثناء وحيد لإضافة المستفيدين الجدد للدعم هل يتم وضع الآيبان البنكي لرب الأسرة أم التابعين؟.. حساب المواطن يجيب

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كانت هذه تفاصيل خبر هل يُشترط على «المُطلّقة» وجود صكّ إعالة لأخذ حقوق أطفالها؟ حساب المواطن يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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