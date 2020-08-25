«توكلنا» لأولياء الأمور: استعراض بيانات منصة «مدرستي» لن يتم إلا بتحقق هذا الشرط

أكد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن استعراض منصة «مدرستي» متوفر على الموقع وليس التطبيق.

وذكر تطبيق «توكلنا» -عبر حسابه هلى تويتر- ردًا على العديد من أسئلة أولياء الأمور بهذا الخصوص، أن «استعراض بيانات منصة مدرستي متوفرة حاليا على موقع توكلنا الإلكتروني فقط».

وأشار التطبيق، إلى انه يمكن زيارة الموقع الإلكتروني، من خلال الرابط.

وشدد التطبيق، على أن خدمة استعراض بيانات منصة «مدرستي» للأبناء والبنات، تتطلب شرط إضافتهم أولًا ضمن أفراد الأسرة في حساب «توكلنا» الخاص بولي الأمر.

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يُشار، إلى أن منصة «مدرستي» تُعد محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلم.

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