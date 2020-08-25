بحوزته 500 كيلوجرام من الكابلات.. ضبط باكستاني ارتكب جرائم سرقة عدة

تمكنت شركة منطقة القصيم، من القبض على مقيم ارتكب جرائم عدة لسرقة الكابلات الكهربائية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية «في العقد الثالث من العمر»، تورط بارتكاب عدد من جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية.

وأشار المقدم السحيباني، إلى أن المتهم ضُبط بحوزة المتهم 500 كيلوجرام من الكابلات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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