بالصور.. إخماد حريق في مركز تجاري للأثاث بنجران

تمكنت فرق الدفاع المدني في نجران، من السيطرة على حريق اندلع في مركز تجاري للأثاث بحي العريسة.

وذكر الدفاع المدني –عبر تويتر- أن مدني نجران أخمد حريقًا اندلع بمركز تجاري للأثاث بحي العريسة، مشيرًا على أن الحريق كان بسبب التماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات.

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وكان مدني جازان أخمد منذ يومين، حريقًا اندلع في مجمع تجاري «ضباء مول»، واقتصر الحريق في مستودع للتخزين اليومي، دون وقوع أي إصابات.

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