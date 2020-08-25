بالصور.. إخماد حريق في مركز تجاري للأثاث بنجران

دون وقوع إصابات..
تمكنت فرق الدفاع المدني في نجران، من السيطرة على حريق اندلع في مركز تجاري للأثاث بحي العريسة.
وذكر الدفاع المدني –عبر تويتر- أن مدني نجران أخمد حريقًا اندلع بمركز تجاري للأثاث بحي العريسة، مشيرًا على أن الحريق كان بسبب التماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات.
وكان مدني جازان أخمد منذ يومين، حريقًا اندلع في مجمع تجاري «ضباء مول»، واقتصر الحريق في مستودع للتخزين اليومي، دون وقوع أي إصابات.
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