الحصيني: مؤشرات جيدة للأمطار خلال الأيام المقبلة

أوضح الباحث في الطقس والارصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة المطرية بدأت بالضعف في الوقت الحالي، مشيرًا إلى وجود مؤشرات جيدة للأمطار خلال الأيام القادمة.

وحول طقس اليوم الثلاثاء، قال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مرتفعات: جازان وعسير والباحة، وكذلك على اليمن وعُمان وجنوب الأمارات.

وأضاف الحصيني أنه متوقع اليوم، هبوب رياح من متوسطة إلى قوية، على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على دولتي الكويت والأمارات.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ورياح سطحية نشطة على مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان.

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