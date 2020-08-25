تشكيل لجان لتحديدها وإزالتها.. توجيه بشأن المواقع الصناعية المخالفة

من جهات حكومية عدة..
وجّه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات، نظرًا لما تشكله من خطر على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء.
وذكرت إمارة مكة –عبر حسابها على تويتر- أن الفيصل وجّه أيضًا بتشكيل لجان في محافظات المنطقة كافة، تتولى تحديد وإزالة المواقع والرفع إليه بتقرير عن النتائج الميدانية.
وتتكون اللجان المشكلة في محافظات المنطقة كافة من: الأمانات، والشرطة، والدفاع المدني، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، والغرف التجارية، ولجان التعديات.
وأكد أمير منطقة مكة، على ضرورة تضافر جهود الجهات وسرعة البدء في إزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء.
كما شدد الفيصل، على تولي البلديات والجهات ذات العلاقة متابعة المواقع بعد الإزالة لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة أو في أي مواقع أخرى.
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