«الوقاية من الأمراض»: زيادة الوزن تتسب في 12 عَرَضًا صحيًّا

محذرًا من خطورتها..
حذّر المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها، من المخاطر الصحية للبدانة أو زيادة الوزن، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في 12 عَرَضًا.
ونشر المركز –عبر تويتر- إنفوجرافًا، بَيَّنَ من خلاله أن مخاطر زيادة الوزن تتضمن التالي:
الشعور بالتعب والافتقار للطاقة، صعوبة النوم، ضيق في التنفس، آلام الظهر والمفاصل، السكري من النوع الثاني، ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.
كما تتضمن مخاطر البدانة: ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشراييين، والنقرس، ومرض الكُلى المزمن، وبعض المشاكل النفسية، والسرطان.
اقرأ أيضًا:
مركز «الوقاية من الأمراض»: إرشادات مهمة حول الكمامة خلال ممارسة الرياضة
الوطني للوقاية من الأمراض يطالب بالتوسع في المختبرات القادرة على تشخيص كوفيد 19
كانت هذه تفاصيل خبر «الوقاية من الأمراض»: زيادة الوزن تتسب في 12 عَرَضًا صحيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.