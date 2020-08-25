«الوقاية من الأمراض»: زيادة الوزن تتسب في 12 عَرَضًا صحيًّا

حذّر المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها، من المخاطر الصحية للبدانة أو زيادة الوزن، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في 12 عَرَضًا.

ونشر المركز –عبر تويتر- إنفوجرافًا، بَيَّنَ من خلاله أن مخاطر زيادة الوزن تتضمن التالي:

الشعور بالتعب والافتقار للطاقة، صعوبة النوم، ضيق في التنفس، آلام الظهر والمفاصل، السكري من النوع الثاني، ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

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كما تتضمن مخاطر البدانة: ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشراييين، والنقرس، ومرض الكُلى المزمن، وبعض المشاكل النفسية، والسرطان.

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