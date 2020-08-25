السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرتين علميتين بالجمش



الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الجمش غداً، محاضرة بعنوان "فضل شهر الله المحرم وفضل عاشوراء"، يلقيها عبدالله بن محمد الماضي بجامع الشفا بعد صلاة المغرب .

كما ينظم الفرع بعد غدٍ محاضرة بعنوان "عاشوراء وبيان فضله"، يلقيها خالد بن خضران الدلبحي بجامع أبو جلال بعد صلاة المغرب, كما يلقيها في اليوم نفسه بعد صلاة العشاء بجامع أبو ركب.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال الدعوة إلى الله، وتوعية الناس وتبصيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

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13:50ت م

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