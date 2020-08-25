السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات أفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها



الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت - بفضل الله - من القبض على (أربعة رجال وامرأة من الوافدين من جنسيات أفريقية)، امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها، وضبط بحوزتهم في المنزل (81) برميلاً و(10) قوارير و(44) جركلاً، جميعها مملؤة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى أدوات تصنيعه.

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

// انتهى //

13:49ت م

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