السعودية اليوم/ إزالت تعديات على أراض حكومية بمساحة ألفي متر مربع بمحافظة المجاردة



محايل 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أزالت لجنة التعديات بمحافظة المجاردة اليوم تعديات على أراض حكومية بمساحة 2000 متر مربع .

وبين رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية .

// انتهى //

13:23ت م

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