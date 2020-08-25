السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل السفير الهولندي لدى المملكة



الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالرياض اليوم سفير مملكة هولندا المعين لدى المملكة يوست رينتشيس ونائبته باتشاك.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك, كما تمنى معاليه للسفير الهولندي دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك في جميع المجالات التي تخدم البلدين الصديقين.

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13:15ت م

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