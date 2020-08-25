السعودية اليوم / أمانة الاحساء تصادر 9.1 أطنان أغذية فاسدة خلال أسبوع



الأحساء 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

صادرت أمانة الأحساء خلال أسبوع 9.1 أطنان مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت 400 مخالفة لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية، طبق بحقها لائحة الغرامات والجزاءات، لعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، وذلك يأتي ضمن الجولات الميدانية نفذتها فرق الأمانة الرقابية في نطاق مدينتي المبرز والعمران.

وتمثلت المخالفات في الإخلال باشتراطات النظافة العامة والشخصية للمنشأة والعاملين، و وجود مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي " فاسدة" ، وعدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين ، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، إضافة إلى مخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل.

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13:12ت م

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