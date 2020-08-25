السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1677 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 611.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13159 حالة وفاة.

// انتهى //

12:57ت م

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كيب تاون 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و 100 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 611.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13159 حالة وفاة.// انتهى //12:57ت م0086

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