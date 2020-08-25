السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يتفقد المشاريع التنموية بمكة المكرمة



مكة المكرمة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

تفقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم عدداً من المشروعات التنموية في العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري يرافقه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن المهندس حسين السديري، والمستشار العام لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية إيهاب الحشاني.

وشملت الجولة أعمال مشروع طريق السيدة زينب الهلالية بمخطط الشوقية، ومشروع طريق السيدة فاطمة الزهراء بمخطط النسيم، ومشروع استكمال معالجة العشوائيات في حي الخنساء، ومشروع إنشاء الجداريات والمجسمات التجميلية، ومشاريع تطوير ممرات المشاة.

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12:51ت م

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