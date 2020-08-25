السعودية اليوم / التوغو تفرض حظر التجول داخل ثلاث مدن



لومي 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

قررت الحكومة التوغولية اليوم، فرض، حظر التجول على ثلاث مدن داخل البلاد بسبب تفشي فيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التوغولية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس داخل البلاد بلغ 1277 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 27 حالة، و تماثل 810 شخًصا للشفاء.

// انتهى //

12:42ت م

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لومي 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسقررت الحكومة التوغولية اليوم، فرض، حظر التجول على ثلاث مدن داخل البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.وأوضح بيان لوزارة الصحة التوغولية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس داخل البلاد بلغ 1277 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 27 حالة، و تماثل 810 شخًصا للشفاء.// انتهى //12:42ت م0079

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