السعودية اليوم / "إكواس" تعبر عن قلقها حيال أعمال العنف في الكوت ديفوار مع اقتراب الانتخابات الرئاسية



أبوجا 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م واس

أعربت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، عن قلقها حيال أعمال العنف المرتكبة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 31 أكتوبر القادم في الكوت ديفوار.

وأفاد بيان صادر عن "إكواس" من مقرها بالعاصمة النيجيرية أبوجا اليوم، أن المفوضية تتابع تطور الوضع الاجتماعي والسياسي بالكوت ديفوار، مشيرًا إلى أن المفوضية قلقة جدًا حيال الأحداث العنيفة الجارية منذ أيام، بما يشمل تلك التي أدت إلى فرض حظر للتجول في بلدتي بونوا وديفو .

وحثت مفوضية "إكواس" جميع الفاعلين السياسيين الإيفواريين على تفادي أعمال العنف، واللجوء إلى الحوار والوسائل القانونية لتسوية خلافاتهم.

يذكر أن الرئيس الحسن وتارا، أودع ملف ترشحه لولاية ثالثة مثيرة للجدل أدت منذ أسابيع إلى مظاهرات في العديد من البلدات الإيفوارية، ما أسفر عن عدد من القتلى.

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12:41ت م

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