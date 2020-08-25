السعودية | الدراسة عن بعد.. تفجر جدل رسوم المدارس الأهلية والتعليم تعلن الحياد

المناطق-يوسف المطيري

مع بداية العام الدراسي الجديد والذي أعلنت عنه وزارة التعليم بأنه سيستمر عن بُعد لمدة سبعة أسابيع، بدأ أولياء الأمور بمطالبات بخفض رسوم المدارس الأهلية، نتيجة لانخفاض مصاريفها في هذه الفترة.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه محامون ومواطنون على أحقية المطالبين بهذا الخصم، ترى الوزارة أنه لا دخل لها في الأمر، لأنه علاقة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة تقوم على العرض والطلب.

وأوضحت وزارة التعليم في وقت سابق أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب تعد من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، لافتة إلى أن النزاعات الناشئة عن تلك العقود تخضع لسلطة القضاء العام، ما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.

من جانب آخر قال الخبير القانوني “حمود الناجم” في تصريح صحفي سابق إن الاستحقاق المالي الكامل للمدارس يقابله تقديمها خدمة كاملة للطلاب في الظروف العادية، لافتا إلى أن العقد بين ولي الأمر والمدرسة كغيره من العقود، يخضع للظروف والالتزامات.

واوضح الناجم إن الاستحقاقات المالية للمدارس الأهلية في الظروف الحالية تخضع لتقديرات معينة، فيكون لها استحقاقات بالفعل لكن بدرجات متفاوتة على حسب ما تقدمه من خدمات تعليمية عن بعد للطلاب عبر التقنيات الحديثة.

ويطالب أولياء الأمور المدارس الأهلية بضرورة خفض الرسوم خلال الفصل الدراسي الأول بنسبة تصل إلى 50% على الأقل خاصة وان الدراسة عن بعد لا تحتاج إلى تكاليف عالية، كما أن الرسوم مرتفعة ومبالغ بها من الأساس، ويطالبون بضرورة تدخل الوزارة لإقرار آلية الخفض حسب مستويات المدارس.

وكانت اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية دافعت عن قرار غالبية المدارس الاهلية بعدم خفض الرسوم، بدعوى ارتفاع التكاليف، وفي مقدمتها رواتب المدرسين، والتي لا تخضع لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

وأوضحت اللجنة أن تخفيض الرسوم ليس من صلاحيات وزارة التعليم، وأن نزاع الرسوم بين أولياء الأمور والمدارس يتم البت فيه من قبل المحاكم، على اعتباره علاقة تعاقدية مدنية.

يذكر أن بعض المدارس الأهلية تفاعلت مع قرار التعليم باعتماد آلية الدراسة عن بعد وذلك بخفض رسوم الدراسة خلال هذه الفترة، وهي خصومات تراوحت بين 10% إلى 50%، بينما رفضت بعض المدارس خفض الرسوم.