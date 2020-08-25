السعودية | تطبيق “سكني” يضيف خدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين

أطلق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عبر تطبيقه للأجهزة الذكية خدمة جديدة تتيح لمستفيدي البرنامج إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال كافة الإجراءات إلكترونياً، ليستفيد الطرف المُتنازل له من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج من خلال منصته الإلكترونية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الأول وفق إجراءات ميسرة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن الخدمة الجديدة تتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط سواء كان المُتنازل له مُستحق للدعم أو غير مستحق، فيما لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الاجراء، كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، مع ضرورة أن تكون جميع المعلومات المُسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.

وأشار البرنامج أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لخدمة مستفيديه على مدار الساعة عبر حلول رقمية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية والمبادرات ذات العلاقة من خلال تطبيق وموقع “سكني”، بإجراءات سهلة ومرنة توفر الوقت والجهد على الأسر السعودية، ويمكن تحميل التطبيق عن طريق الرابط https://qrco.de/bbLCv7.

ويستعرض موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني جميع خيارات وحلول البرنامج السكنية من أراضي وشقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 -750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بكافة تفاصيل موقعها ومميزاتها وأسعارها لحجزها بشكل فوري وإلكتروني ضمن 80 مشروعاً توفّر نحو 132 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، بالإضافة إلى الحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويستهدف “سكني” خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف “برنامج الإسكان” عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.