شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2000 كرتون تمور في تعز والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 2,000 أسرة . ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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