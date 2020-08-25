بومبيو يصل السودان في أول لوزير خارجية أمريكي منذ 15 عاما المزيد

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، الخرطوم قادما من إسرائيل، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي للسودان منذ 16 عاما.

ومن المقرر أن يجتمع بومبيو في السودان برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية تلقت ”الخليج 365” نسخة منه.



ويبحث وزير الخارجية الأمريكي في الخرطوم، بحسب البيان، "الدعم الأمريكي المتواصل لحكومة انتقالية ذات قيادة مدنية، والتعبير عن دعم تعزيز العلاقة بين السودان وإسرائيل".



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وأمس الإثنين، كشف وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين لـ"الخليج 365" جدول زيارة نظيره الأمريكي التي تستمر لساعات.



ووفق قمر الدين، سيجري بومبيو لدى وصوله جلسة مباحثات مغلقة مع حمدوك وبعدها سيلتقي البرهان.

وأوضح وزير الخارجية السوداني أن نظيره الأمريكي سيبحث خلال الزيارة التي تنتهي في نفس اليوم، مسألة رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وفي عام 1993 أدرجت واشنطن السودان على قائمتها للدول الراعية للارهاب، لكن منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير ، العام الماضي، تسعى الحكومة الانتقالية إلى رفع اسم البلاد من تلك القائمة التي تحرمها من أية مساعدات دولية.