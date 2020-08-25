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رابط الاستعلام عن أرقام الطلبة المقبولين بجامعة الحدود الشمالية
متابعات الخليج 365 - الشمالية
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية أنه تم إصدار الأرقام الجامعية للطلبة المقبولين بالجامعة للعام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ.
وأضافت الجامعة، أنه يمكن الحصول على الرقم الجامعي ومعرفة الكلية التي تم قبولك عليها من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
وكانت جامعة الشمالية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الدراسة ستكون حضوريًّا لجميع الطلبة المستجدين بمقرات الجامعة، في كل من عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة، لجميع المقررات الدراسية.
وقالت جامعة الشمالية في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: تبارك الجامعة للطلبة المستجدين للعام الجامعي الجديد، وحرصًا منها على تحقيق أهداف العملية التعليمية وذلك من خلال اندماجهم في البيئة التعليمية، فقد تقرر أن تكون الدراسة حضوريًّا لهم في المقرات المذكورة.
وأكدت الجامعة أن ذلك يأتي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.
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