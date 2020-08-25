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الإطاحة بعصابة سرقة الكيابل الكهربائية بالرياض.. 24 جريمة بـ800 ألف ريال
من داخل مستودعات في أحياء متفرقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، من القبض على تشكيلٍ عصابي سوداني ارتكب (24) حادثة سرقة من داخل مستودعات في أحياء متفرقة بالرياض.
وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي – المشاعل – العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها (800,000) ريال.
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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