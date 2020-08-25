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المسند يتوقع تكوّن السحب ونشاطاً للغبار على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الثلاثاء، بأن تضعف الحالة المطرية فوق جبال السروات.
وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه من المتوقع تشكل السحب فوق مرتفعات عسير وجازان وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات الباحة.
وأضاف المسند بأنه من المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في منطقتي مكة و المدينة المنورة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، ورياح سطحية نشطة على مناطق الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة، جازان.
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