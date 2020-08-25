تراجع أرباح دار الأركان بالربع الثاني 86% لـ10.4 مليون ريال

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية إلى 10.4 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 74.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 86%.

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وانخفضت الأرباح بنسبة 16.5%، مقارنة مع تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 12.4 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2020، حققت دار الأركان أرباحا بلغت قيمتها 22.7 مليون ريال، مقابل 100.4 مليون ريال، في النصف الأول من 2019، بتراجع 77%.

دار الأركان أرجعت انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى تراجع مبيعات العقارات.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الانخفاض في إيرادات التأجير بالإضافة إلى الارتفاع في أعباء التمويل قد تم تعويضه جزئيا بالانخفاض في مصاريف التشغيل وارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية وإيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة والتي كان لها تأثير على صافي الدخل.

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