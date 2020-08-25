السعودية | الصحة السعودية تكشف: هكذا يمكنك إثبات التعافي من كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية تكشف: هكذا يمكنك إثبات التعافي من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الصحة السعودية أن معرفة التعافي من فيروس كورونا لا تتطلب فحصا مخبريا.

وأبانت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "تويتر"، الأحد، ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أنه "لإثبات التعافي من كورونا، يجب التأكد من إتمام المصاب 10 أيام من العزل المنزلي، إضافة إلى عدم وجود أعراض.. حرارة، كحة، ضيق تنفس خلال آخر 3 أيام".

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تأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية فيما يخص فيروس كورونا التي أطلقتها منذ بداية الفيروس الوزارة بعنوان "الوقاية من كورونا".

كما تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم حول كورونا، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

إلى ذلك، جدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز "تأكد" التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.