، "أمير تبوك": نِسَب التعافي من "كورونا" بالمنطقة تجاوزت الـ90% والإجراءات الاحترازية ضرورية ،

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ثمّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في التخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.
وأكد الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه الأسبوعي مساء أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك، أن نِسَب التعافي مبشرة ولله الحمد؛ حيث وصلت نِسَب التعافي بالمنطقة إلى أكثر من 90%؛ داعيًا الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار الجائحة؛ مشيدًا بجهود جميع العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية بالتعامل مع هذه الجائحة.
وتطرق في حديثه للمواطنين خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ مشيدًا بجهود وزارة التعليم بتوفير منصات التعليم عن بُعد حاثًّا الآباء والأمهات على الاستفادة من منظومة التعلم عن بُعد لأبنائهم وبناتهم؛ متمنيًا للكادر التعليمي والطلاب والطالبات واولياء الأمور دوام التوفيق والنجاح؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 12:44 PM
ثمّن خلال لقائه الأسبوعي الجهود الكبيرة التي قدّمتها الحكومة في مواجهة الجائحة
ثمّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في التخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.
وأكد الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه الأسبوعي مساء أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك، أن نِسَب التعافي مبشرة ولله الحمد؛ حيث وصلت نِسَب التعافي بالمنطقة إلى أكثر من 90%؛ داعيًا الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار الجائحة؛ مشيدًا بجهود جميع العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية بالتعامل مع هذه الجائحة.
وتطرق في حديثه للمواطنين خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ مشيدًا بجهود وزارة التعليم بتوفير منصات التعليم عن بُعد حاثًّا الآباء والأمهات على الاستفادة من منظومة التعلم عن بُعد لأبنائهم وبناتهم؛ متمنيًا للكادر التعليمي والطلاب والطالبات واولياء الأمور دوام التوفيق والنجاح؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.
، "أمير تبوك": نِسَب التعافي من "كورونا" بالمنطقة تجاوزت الـ90% والإجراءات الاحترازية ضرورية ،
المصدر : الخليج 365
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