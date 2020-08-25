، أمطار جازان.. يصحبها رياح وتدني رؤية وتتواصل لـ 10 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": الحالة تشمل مدينة جيزان و5 محافظات تتبع المنطقة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، وصامطة، وصبيا.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان