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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، وصامطة، وصبيا.
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 12:41 PM
"الأرصاد": الحالة تشمل مدينة جيزان و5 محافظات تتبع المنطقة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، وصامطة، وصبيا.
وذكرت "الأرصاد" أن الحالة ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
، أمطار جازان.. يصحبها رياح وتدني رؤية وتتواصل لـ 10 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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