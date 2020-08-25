السعودية | مركز الملك سلمان يواصل تقديم المساعدات الإيوائية للمتضررين من سيول مأرب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل تقديم المساعدات الإيوائية للمتضررين من سيول مأرب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 مساءً, 25 أغسطس 2020 م
المناطق - الرياض
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، تقديم المساعدات الإيوائية للنازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة في مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية .
وشملت المساعدات المقدمة 170 خيمة، و 850 بطانية، و340 بساطاً، استفاد منها 170 أسرة نازحة ما يعادل 1,020 فرداً .
وأكد مسؤول التسكين و المتابعة بالوحدة التتفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سالم عدلان أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان سباقاً في إغاثة النازحين والمتضررين من السيول خلال الفترة الماضية، مقدماً شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على هذه التدخلات الإنسانية العاجلة .
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .
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