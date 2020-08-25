شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سارق الكابلات الكهربائية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

• ضبط بحوزة المتهم 500 كيلو جرام من الكابلات صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ( في العقد الثالث من العمر )، تورط بارتكاب عدد من جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضبط بحوزته 500 كيلو جرام من الكابلات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العام

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