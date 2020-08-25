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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": التعافي من كورونا لايتطلب فحصا مخبريا والان نبدء بالتفاصيل
وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" أنه لإثبات التعافي من " كورونا " فإنه يلزم التأكد من إتمام المصاب 10 أيام من العزل المنزلي، إضافةً إلى عدم وجود أعراض " حرارة - كحة - ضيق تنفس " خلال آخر 3 أيام.
وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان "الوقاية من كورونا" حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفايروس كورونا COVID-19 ، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم - بإذن الله - في الوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع .
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