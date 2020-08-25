شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1,330 كرتون تمور في الضالع والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,330 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الحصين بمحافظة الضالع، استفاد منها 1,330 أسرة . ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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