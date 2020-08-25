شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
تتكون اللجان المشكلة في كافة محافظات المنطقة من: الأمانات، والشرطة، والدفاع المدني، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، والغرف التجارية، ولجان التعديات.
وأكد سموه على ضرورة تظافر جهود الجهات وسرعة البدء في إزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء. وشدد سموّه على ضرورة تولي البلديات والجهات ذات العلاقة متابعة المواقع بعد الإزالة لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة أو في أي مواقع أخرى.
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