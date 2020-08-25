شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات، نظرًا لما تشكله من خطر على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء، وتشكيل لجان في كافة محافظات المنطقة، تتولى تحديد وإزالة المواقع والرفع لسموّه بتقرير عن النتائج الميدانية

تتكون اللجان المشكلة في كافة محافظات المنطقة من: الأمانات، والشرطة، والدفاع المدني، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، والغرف التجارية، ولجان التعديات.

وأكد سموه على ضرورة تظافر جهود الجهات وسرعة البدء في إزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء. وشدد سموّه على ضرورة تولي البلديات والجهات ذات العلاقة متابعة المواقع بعد الإزالة لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة أو في أي مواقع أخرى.