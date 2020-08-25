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2020-08-25 الإطاحة بمقيم بحوزته 500 كجم كابلات وقواطع نحاسية مسروقة بالقصيم متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ( في العقد الثالث من العمر )، تورط بارتكاب عدد من جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضبط بحوزته 500 كيلو جرام من الكابلات. وأوضح السحيباني أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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