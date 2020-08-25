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بيان من الحكومة الكويتية بشأن عودة الوافدين
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الكويتي، إنه توجد خطة حكومية في شأن العودة التدريجية للوافدين.
وأوضح المزرم، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي الذي عقد الاثنين بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن جميع الأجهزة الحكومية التي لديها طلبات خاصة في شأن عودة الوافدين من بعض الدول، تقوم بتقديم الطلبات إلى اللجنة العليا في شأن فيروس “كورونا”، بالتوازي مع استمرار المتابعة مع الدول الأخرى.
وربط المزرم رفع الحظر عن استقبال القادمين من الدول الـ32، بتوجيهات السلطات الصحية، مؤكداً أن عودة الرحلات من هذه الدول، يعود بالدرجة الأولى إلى رأي وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بفتح الحدود البرية، قال: “ما زلنا بانتظار توجيه وزارة الصحة، ومدى استعدادها ورؤيتها لفتح الحدود البرية، مع العلم أن الحدود مفتوحة للتجارة وجلب البضائع من الخارج، لتعزيز المخزون الغذائي”.
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