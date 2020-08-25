الحصيني يتوقع تراجع الحالة المطرية: مؤشرات جيدة الأيام المقبلة

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، تراجع ‏الحالة المطرية في المملكة، مضيفاً “هناك مؤشرات جيدة للأيام القادمة”.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر “تويتر”: “اليوم الثلاثاء متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، واليمن، وعُمان، وجنوب الإمارات.

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وفي السياق نفسه، أشار “الحصيني” إلى أنه متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والكويت، والإمارات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة )، ورياح سطحية نشطة على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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