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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تضعُف الحالة المطرية فوق جبال السروات، وربما تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة.
حالة الطقس الأرصاد
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 11:17 AM
قال: رياح شمالية غربية نشطة والسحب ربما تتشكل فوق مرتفعات عسير وجازانهنا تضعف "المطرية" وقد تمتد.. "المسند" عن طقس الثلاثاء: غبار بمنطقتين
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تضعُف الحالة المطرية فوق جبال السروات، وربما تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة.
، هنا تضعف "المطرية" وقد تمتد.. "المسند" عن طقس الثلاثاء: غبار بمنطقتين ،
المصدر : الخليج 365
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