محمد بن مسعود - الدمام - قال: منصة تنطلق بأيدٍ سعودية وستكون محمية وآمنة بشكل كامل تطوّر المملكة العربية السعودية، حالياً، تطبيقاً سعودياً للتراسل الإلكتروني الفوري لمنافسة تطبيق التواصل الشهير "واتساب". وأكّد مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باسل العمير، أنه يتم في الوقت الحالي اختبار منصة المراسلة الجديدة التي ستنطلق بأيدٍ سعودية، وستكون محمية وآمنة بشكل كامل. وأشار "العمير"؛ في تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن التطبيق سيكون جاهزاً في غضون عام واحد، ويتيح تبادل المحادثات والصور ومقاطع الفيديو.المملكة العربية السعودية 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 11:15 AM قال: منصة تنطلق بأيدٍ سعودية وستكون محمية وآمنة بشكل كامل Advertisements متى يخرج للنور؟ السعودية تطوّر تطبيقاً جديداً ينافس "واتساب" متى يخرج للنور؟ السعودية تطوّر تطبيقاً جديداً ينافس "واتساب" تطوّر المملكة العربية السعودية، حالياً، تطبيقاً سعودياً للتراسل الإلكتروني الفوري لمنافسة تطبيق التواصل الشهير "واتساب". وأكّد مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باسل العمير، أنه يتم في الوقت الحالي اختبار منصة المراسلة الجديدة التي ستنطلق بأيدٍ سعودية، وستكون محمية وآمنة بشكل كامل. وأشار "العمير"؛ في تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن التطبيق سيكون جاهزاً في غضون عام واحد، ويتيح تبادل المحادثات والصور ومقاطع الفيديو. الكلمات المفتاحية ، متى يخرج للنور؟ السعودية تطوّر تطبيقاً جديداً ينافس "واتساب" ،

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