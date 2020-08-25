شكرا لمتابعة خبر عن مستثمر: المدارس الاهلية مهددة بالإغلاق و90% من مقاعد رياض الأطفال شاغرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف إبراهيم السالم مستثمر بالمدارس الأهلية خطورة الوضع الحالي بالمدارس الاهلية، وأن أغلبها مهدد بالإغلاق ، مردفا بأن 90% من مقاعد رياض الأطفال شاغرة فضلا عن المقاعد الشاغرة في مختلف المراحل التعليمية.

وقال السالم، أن السبب في ذلك هو قرار تطبيق التعليم عن بعد معتبرا بأنه يعيق عمل مدارس رياض الأطفال التي يكون فيها حضور الطفل ضروريا لتعلم المهارات الأساسية للقراءة والكتابة وفقا للوطن.

ولفت السالم بأن لن الأُسر لن تتقبل فكرة التعليم عن بُعد؛ الأمر الذى يجعل نحو 90% من مقاعد رياض الأطفال شاغرة، متابعا بأن 40 % من طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يتركون المدارس الأهلية ويذهبون للمدارس الحكومية، في حين تقل هذه النسبة في المرحلة المتوسطة، مؤكداً أن ذلك يجعل مصادر الدخل تنخفض لدى المدارس الأهلية، ويعرّض مستثمري هذه المدارس لمشكلات مادية وصعوبات في تسديد القروض التي حصلوا عليها لافتتاح مدارسهم، الأمر الذي يهدد بإغلاق هذه المدارس.