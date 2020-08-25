شكرا لمتابعة خبر عن «تقييم»: 3 محافظات تستقبل مناقصة لمراكز تقدير أضرار المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت "تقييم" الهيئة قالت "تقييم" الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأن محافظات المدينة المنورة وابها والإحساء، ستستقبل طلبات الراغبين في إنشاء، وتشغيل مركز تقدير أضرار المركبات. وأوضحت الهيئة بأن هذه المراكز ستسهم في اختصار وتسهيل إجراءات تقدير أضرار المركبات، ورفع مستوى المهنيّة في تقارير التقدير وضبطها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، يساعد في ذلك منظومة متكاملة تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة، حيث عملت "منظومة تقدير" على أتمتة الإجراءات وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد. ويمكن للمستفيد بأن يقوم بجميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقاريره لشركة التأمين.

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