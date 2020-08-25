شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» تحذر المدارس من استخدام العقوبات التأديبية والسلوكية على الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت هيئة حقوق الإنسان المؤسسات والمدارس من استخدام العقوبات التأديبية والسلوكية على الأطفال.

وأوضحت الهيئة بأن على المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية، بأنه يجب أن تلتزم بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه.

وأكدت الهيئة على الإلتزام بحقوق الطفل وهي الحق في التعليم ولا يجوزأن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس ، ويلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته بأن يلحق الطفل بالمدرسة، وعلى المدارس والمؤسسات عدم اللجوء إلى العقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل، وعلى المدراس والمؤسسات التربوية بوضع السياسات الكفيلة بحماية الطفل .