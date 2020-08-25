شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: صك الإعالة غير مطلوب من المرأة المطلقة الحاضنة لأطفالها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف برنامج حساب المواطن، بأن المستندات المطلوبة من المرأة المطلقة الحاضنة لأطفالها ليس من بينها صك الإعالة. كشف برنامج حساب المواطن، بأن المستندات المطلوبة من المرأة المطلقة الحاضنة لأطفالها ليس من بينها صك الإعالة. وقال حساب "خدمة المستفيدين" بأن "صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وبإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان". وكان ذلك ردًّا على سؤال إحدى المواطنات ذكرت فيه أنها مُطَلَّقَةٌ وحاضنة لأطفالها، لكنها لا تملك صكَّ إعالة، وأن طليقَها يأخذ حق أطفالها لأنه أضافهم كتابعين له، مستفسرة عن كيفية أخذ حق أطفالها.

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