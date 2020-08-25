شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»: الحالة المطرية بدأت بالضعف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أن ‏الحالة المطرية بدأت بالضعف لكن هناك مؤشرات جيدة للأيام القادمة.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء 1442/1/6هـ متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، واليمن، وعُمان، وجنوب الإمارات.

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وفي السياق نفسه، أشار "الحصيني" إلى أنه متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والكويت، والإمارات.