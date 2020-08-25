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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»: الحالة المطرية بدأت بالضعف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أن الحالة المطرية بدأت بالضعف لكن هناك مؤشرات جيدة للأيام القادمة.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء 1442/1/6هـ متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، واليمن، وعُمان، وجنوب الإمارات.
وفي السياق نفسه، أشار "الحصيني" إلى أنه متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة لقوية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والكويت، والإمارات.
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